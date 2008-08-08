Путин призвал россиян с пониманием отнестись к пенсионным изменениям

В ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент России Владимир Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения.

«Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно всё равно придётся это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня», – заявил в телеобращении Путин.

Он добавил также, что «если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу безопасность страны»,говорится в стенограмме телеобращения на официальном сайте Кремля. .

«Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров», – сказал российский лидер.

Он отметил, что предложения будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.

«Дорогие друзья. Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – подытожил Путин.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что он и раньше, и сейчас на вопрос о том, какой из различных вариантов повышения пенсионного возраста ему нравится, отвечает, что никакой не нравится.