Рубль вырос на фоне обращения Путина

Российская национальная валюта перешла к росту после обращения президента Владимира Путина к гражданам по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.

В частности, курс доллара к рублю повышался на 63 копейки – до 68,5 рубля, а евро поднимался на 31 копейку – до 79,66 рубля, передает РИА «Новости».

Путин в телеобращении к россиянам в среду заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен составлять 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин – 65. Также президент предложил пересмотреть варианты постепенного повышения пенсионного возраста, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации.