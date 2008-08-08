Памфилова: Путин как всегда все взвалил на свои плечи

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя телеобращение президента страны Владимира Путина по пенсионным изменениям, заявила, что российский лидер честно рассказал о своей позиции, «как всегда все взвалив на свои плечи».

«Очень важно, что президент откровенно, прямо, честно рассказал о своей позиции, четко сформулированной. Как всегда все взвалил на свои плечи... Очень важно, что все эту позицию услышали, каждый сделал для себя выводы», – передает РИА «Новости» слова Памфиловой.

Напомним, ранее в среду в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент России Владимир Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения.