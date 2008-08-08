Составлен портрет типичного туриста в Крыму

Типичным туристом, приезжающим на отдых в Крым, является россиянин среднего возраста из города-миллионника, сообщает минкурортов республики.

«Типичные путешественники – это мужчины и женщины 34-44 лет. В летние месяцы средний возраст путешественников снижается: многие едут в отпуск с детьми. А в сентябре и октябре летит на отдых публика постарше (40-44 лет)», – сообщили в ведомстве, ссылаясь на исследования сервиса путешествий Туту.ру за последние четыре года.

Доля мужчин и женщин среди туристов в Крыму примерно равна. При этом мужчины чаще летают на полуостров зимой, а женщины – летом, передает РИА «Новости».

Больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга, но также есть туристы из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары. В 2018 году вырос пассажиропоток из Красноярска, Уфы и Челябинска.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым догонит турецкие и болгарские курорты по качеству услуг для туристов.

На прошлой неделе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что с начала года на полуострове отдохнули 5 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в такой же период прошлого года.