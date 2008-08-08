Власти Крыма дали обещание по поводу качества услуг

Крым догонит турецкие и болгарские курорты по качеству услуг для туристов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Задача стоит создать условия, чтобы цена и качество соответствовали тому, что предлагается, в том числе с точки зрения конкуренции со странами, которые находятся в Черноморском бассейне. Мы отстаем, если объективно говорить, и от Турции, и от Болгарии с точки зрения качества услуг, но считаю, что наверстать это можно», – сказал Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Повышение качества услуг, считает Аксенов, позволит привлечь больше туристов.

«Прежде всего, это и доброе, вежливое отношение, улыбка, с которой должны встречать гостей. Преодолеем тенденцию, когда все рассчитывали, что за два месяца надо сделать все возможное, чтобы турист уехал отсюда «голый», – отметил он.

На прошлой неделе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что с начала года на полуострове отдохнули 5 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в такой же период прошлого года.

По словам главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента региона Алексея Черняка, благодаря открытию Крымского моста наиболее популярными у туристов стали восточные районы региона.