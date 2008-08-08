Обнародованы документы о покушении Каплан на Ленина

Президентская библиотека оцифровала архивные документы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина 30 августа 1918 года, сообщила пресс-служба учреждения.

Уголовное головное дело состоит из 105 листов, включающих в себя свидетельские показания, описание и фото следственных экспериментов, а также бюллетени о состоянии здоровья Ленина и директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича, передает «Интерфакс».

Среди документов представлены показания помощника военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Стефана Батулина, находившегося в непосредственной близости от Ленина в момент покушения, а затем задержавшего стрелявшую в вождя мирового пролетариата Фанни Каплан.