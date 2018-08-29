Политолог отметил понимание Путиным желаний разных социальных групп

Между первым и вторым чтением – это время, когда все субъекты законодательной инициативы имеют возможности внести свои поправки. Судя по всему, президент реализует свое конституционное право, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя озвученные Путиным предложения по пенсионным изменениям.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов не исключает, что президент сам внесет свои поправки в правительственный пенсионный законопроект, хотя это может сделать и «Единая Россия».

«Президент – субъект законодательной инициативы. Но пока он лишь озвучил инициативу. Может быть, он и сам внесет эти поправки. Может, «Единая Россия» возьмет это на вооружение и включит в свой пакет поправок», – предположил политолог.

Комментируя само обращение Путина, Кузнецов отметил: президент разъяснил планы правительства, он хочет, чтобы и сам по себе законопроект, и мотивы власти стали россиянам понятнее.

«Путин хотел бы создать атмосферу доверия в обществе, продемонстрировать, что знает и понимает чаяния людей, желания разных социальных групп, готов прислушиваться к этим желаниям и двигаться в русле желаний, которые обоснованы», – считает политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил смягчение пенсионных изменений. В частности, – установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Также он предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Стенограмма обращения президента выложена на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что тенденции, сложившиеся в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что «тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», – добавил он.