Школьный секс-скандал всколыхнул Одессу

В социальных сетях большой резонанс получило сообщение, в котором заслуженного учителя Украины Игоря Мительмана обвинили в педофилии и домогательствах.

На своей странице в Facebook Роман Чепляка обвинил своего бывшего учителя по математике в домогательствах, педофилии и незаконной передаче информации об олимпиадных задачах для победы своего ученика.

По словам обвинителя, учитель вывозил своих учеников к себе на дачу, где принуждал к действиям сексуального характера. Чепляк пишет, что Мительман злоупотреблял своим авторитетом, угрожая «обидеться».

В комментариях мнения по поводу правдивости истории разделились. Кто-то писал о том, что в рассказе не хватает фактов. Однако многие отметили, что слышали похожие истории в лицее, где работал Мительман.

На вопрос об обращении в полицию автор поста ответил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы. Чепляка объяснил, что ему достаточно обнародования информации ради предупреждения «потенциальных учеников и молодых подчиненных» учителя математики.

«Во-первых, я не верю, что это привело (бы) к чему-то, кроме потраченных времени и нервов. Твердых доказательств действительно нет. Во-вторых, у меня нет цели, чтобы Игорь сидел. Моя цель – чтобы он никому больше не навредил, и я сделал то, что считал нужным для достижения этой цели. Если вы почитаете комментарии здесь (на странице), то найдете много подтверждений», – написал автор обвинения в соцсети.

В 2017 году московский суд заочно арестовал сообщницу бывшего учителя истории Бориса Меерсона по делу о совращении несовершеннолетнего.