Путину показали высокотехнологичный взрыв 170 тонн селитры

Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Кемеровскую область ознакомился с новыми электронными системами контроля в работе горно-промышленного комплекса «Черниговец» и посмотрел на высокотехнологичный взрыв 170 тонн селитры.

Работу ГПК главе государства показал руководитель компании «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев. Путину показали, как с помощью электронных систем в диспетчерскую выводится огромный объем данных о работе шахты: на каждом самосвале и эскалаторе установлены датчики геопозиционирования, на экранах в диспетчерской отображаются маршруты и местонахождение техники, объем топлива в баках, давление в шинах, диспетчер следит за местонахождением каждого шахтера в забое, передает РИА «Новости».

Отмечается, что система окупилась за год, снизив расходы на топливо на 30%. Глава компании рассказывал об успехах ГПК на зарубежных рынках.

«Видят, как вы работаете, доверяют вам», – прокомментировал Путин.

Активный вывоз породы на самосвалах продолжался до приезда главы государства, но ближе к его появлению по требованиям безопасности техника и люди покинули свои рабочие места в той части карьера, которая расположилась на глубине около 150 метров (самое же глубокое место в разрезе находится ниже уровня земли на 290 метров), проходила подготовка к взрывным работам.

Президент из диспетчерского центра наблюдал за рыхлением горной массы: 173 тонны взрывчатки, 228 тыс. кубических метров верхнего слоя породы, полтора десятка метров вглубь. Эту массу затем в течение пяти дней отгрузят и вывезут, таким образом будет обеспечен доступ к полезному ископаемому. Современная электронная система взрывания минимизирует сейсмические колебания и воздействие на окружающую среду: после серии практически бесшумных взрывов в воздух поднялось минимальное количество пыли.

Также в понедельник Путин возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса». В церемонии приняли участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

После возложения Путин осмотрел город, вид на который открывался со смотровой площадки у монумента.

Путин также сообщил, что российские власти в ближайшее время скорректируют закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за вопросами безопасности в шахтах.