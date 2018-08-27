Путин пообещал повысить безопасность работы в шахтах

Российские власти в ближайшее время скорректируют закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за вопросами безопасности в шахтах, сообщил президент Владимир Путин в ходе общения с рабочими разреза «Черниговец» в Кемеровской области.

«Депутаты «Единой России» от вашего Заксобрания выступили с инициативой внести изменения и в закон о технических регламентах с целью усилить контроль и общественных организаций, и государства за вопросами безопасности. В ближайшее время рассмотрим», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Президент отметил, что ему приятно было услышать, «как высокотехнологично подходят к решению этих вопросов (по обеспечению безопасности) и на разрезах, и в шахтах». Также глава государства констатировал, что заработные платы горняков растут, эта профессия пользуется уважением и вносит серьезный вклад в рост экономики.

По его словам, горно-добывающая промышленность вносит «очень серьезный вклад в развитие страны», в частности, в рост ВВП. Путин также обратил внимание на то, что «горняков любят в стране», зарплаты растут в Кемеровской области в целом, передает РИА «Новости».

Во время общения с президентом рабочие угольного разреза «Черниговец» попросили Путина сделать праздничным днем дату 300-летия обнаружения первого угля на Кузбассе, которое будет отмечаться в 2021 году. Глава государства пообещал обсудить данный вопрос с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.

«Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но и для страны. 1721 год, началось освоение такого крупнейшего бассейна в мире», – отметил Путин, уточнив, что сейчас в отрасли работают около 148 тысяч человек, 90 тысяч работают на Кузбассе.