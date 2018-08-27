Нефть подорожала на опасениях вокруг Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром слабо идут вверх после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,08% – до 76,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,04%, составив 68,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».