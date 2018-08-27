Китай отправил новый авианосец в тестовое плавание

Пекин приступил к новому испытанию первого авианосца китайского производства, сообщили местные СМИ.

По сообщению информационного портала «Сина», авианосец в сопровождении буксиров покинул верфь города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), передает ТАСС.

Палуба авианосца была предварительно расчищена от строительного оборудования, но самолетов на ней не замечено.

Как пишет China Daily, целью нынешних испытаний является проверка двигателей, систем связи, навигации и другого оборудования.



По данным источника издания, кораблю потребуется пройти еще несколько испытаний в море прежде, чем он будет передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.

По мнению военного эксперта Сун Чжунпина, в ходе второго испытательного плавания экипаж авианосца уделит главное внимание решению проблем и сложностей, которые возникли в ходе первого, передает РИА «Новости».



Министерство обороны КНР или ВМС пока не подтвердили выход в море авианосца.

Второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, был спущен на воду в 2017 году.

Первый авианосец Китая – «Ляонин» (бывший советский «Варяг»).

Напомним, Китай 18 мая завершил ходовые испытания первого авианосца собственного производства проекта 001А.