Первый построенный в Китае авианосец завершил ходовые испытания

Китай в пятницу завершил ходовые испытания первого авианосца собственного производства проекта 001А, сообщили китайские СМИ.

«В ходе пятидневных испытаний, начатых 13 мая, была успешно выполнена задача по тестированию оборудования авианосца», – передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

После принятия на вооружение этот авианосец станет вторым кораблем такого класса в ВМС Китая.

Второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, был спущен на воду в 2017 году.

Кроме того, на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году началось строительство третьего китайского авианосца.

Первый авианосец Китая – «Ляонин» (бывший советский «Варяг»).