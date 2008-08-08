Российский экзоскелет позволил испытателю стрелять из пулемета одной рукой

В России прошли испытания прототипа активного экзоскелета, сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов.

Фаустов подтвердил, что экзоскелет повышает физические возможности – испытатель не просто стрелял из пулемета «с использованием только одной руки», а «точно поражал мишени».

Сейчас созданию экзоскелета с электродвигателями препятствует отсутствие подходящего аккумулятора, но работы по решению этой проблемы продолжаются, передает ТАСС.