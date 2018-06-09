Нацбанк Украины подготовился к прекращению сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил альтернативные планы на случай прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава регулятора Яков Смолий.

«Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества с МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации», – цитирует Смолия ТАСС.

Также глава регулятра отметил, что пока НБУ не предоставляет в публичную плоскость эти критерии, «при реализации которых придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений».

Кроме этого Смолий выразил надежду на продолжение сотрудничества с МВФ, однако заключение новой программы возможно не ранее 2020 года.

«У нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли будет. То есть чисто технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она - это отдельный вопрос», – резюмировал Яков Смолий.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ. До этого стало известно, что начале апреля сообщалось, что украинский кабмин в 2018 году получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.

Между тем, в четверг, 7 июня, украинские парламентарии приняли президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда, создания которого требует МВФ. Позднее стало известно, что ключевую роль в принятии закона сыграло американское посольство на Украине.