Стало известно, как посольство США давит на депутатов Рады для принятия нужного закона

Американское посольство на Украине сыграло ключевую роль в голосовании Верховной рады за принятие законопроекта об антикоррупционном суде.

«Многих из депутатов приглашали в посольство США и угрожали не дать им вид на жительство в Америке или раскрыть информацию о финансовых преступлениях в случае неголосования», – цитирует «Апостроф» одного из депутатов.

В четверг украинские парламентарии приняли президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда, создания которого требует МВФ.

Решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.