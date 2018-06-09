В ДНР сообщили о бунте мирных жителей в Майорске

На сайте вооруженных сил ДНР появилось сообщение о бунте мирных жителей в Майорске против Киева.

«Вчера к нам обратились местные жители населенного пункта Майорск с просьбой их защитить. Они вышли на митинг против киевского режима, а также бандитских действий оккупационных сил в поселке. Жители заступились за своего градоначальника, а также призвали украинских военных оставить их поселок в покое и вывести войска», – сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе ВС ДНР отметили, что жители вспомнили украинским военным убийство 15-летней Даши в населенном пункте Железное при обстреле с позиций ВСУ. Украинские военные подавили силой мирную акцию.

Напомним, что родственники 15-летней девочки, погибшей во время обстрела в селе Железное на подконтрольной украинским силовикам территории, обвинили в ее смерти ВСУ, заявив об этом журналистам украинского телеканала ТСН.