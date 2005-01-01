Родные погибшей девочки в эфире украинского ТВ обвинили в обстреле ВСУ

Родственники 15-летней девочки, погибшей во время обстрела в селе Железное на подконтрольной украинским силовикам территории, обвинили в ее смерти ВСУ, заявив об этом журналистам украинского телеканала ТСН.

В Донецкой области от артиллерийского обстрела погибла 15-летняя девочка, приехавшая к родственникам на выходные.

«В селе Железное ребенок был во дворе своей бабушки, когда посреди дня туда прилетел крупнокалиберный снаряд. Это преступление пророссийских боевиков», – говорится в аннотации к видеосюжету украинского телеканала ТСН.

Однако в самом репортаже обвинения в адрес ополченцев опровергают родственники погибшей, заявив, что в обстреле виноваты ВСУ. На эту критику остро отреагировал в Facebook украинский журналист Вахтанг Кипиани:

«Посмотрел историю на ТСН об убитой девушке. У ее мамы не было сомнений в том, что стреляли... вооруженные силы Украины. Я работал редактором ТСН более трех лет. А если вчера мне пришлось готовить материал, то без колебаний можно было бы вырезать дебильные слова матери о том, что стреляли «свои». Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Ты не можешь давать это эфир, который смотрят миллионы людей», – считает журналист.

Его слова прокомментировал российский журналист Владимир Корнилов в Facebook:

«В Киеве уже возмущены. Нет, не убийством девочки, а тем, как можно давать в эфир слова свидетелей. Кипиани в Киеве, конечно, виднее, кто и откуда стрелял, чем людям, которые там живут», – отметил он.