На парковке ростовского ТЦ расплавился Lexus

Житель Ростова-на Дону Тимур Кация в суде собирается добиться компенсации за испорченный Lexus, который расплавился на парковке торгового центра.

Мужчина винит в происшествии зеркальную отделку здания, которое в определенные часы дня превращается в огромную линзу.

«Где-то в районе трех часов объявили, что я должен подойти к автомобилю. И на стоянке я увидел сотрудников торгового центра с огнетушителем. Я сначала ничего не понял, автомобиль дымился снаружи и изнутри. Огня не было, был просто дым от плавления», – цитирует НТВ ростовчанина.

Сначала Кация заподозрил поджог и обратился в полицию, однако там сказали, что к машине на парковке никто не подходил. На станции техобслуживания ему заявили, что это не заводской брак. После этого автовладелец провел эксперимент с зеркалом и линзой и понял, из-за чего могли возникнуть повреждения.

О своем эксперименте мужчина рассказал администрации ТЦ, однако коммерсанты не согласились с его доводами – в противном случае им придется выплатить 1,5 млн рублей компенсации. Кация обратился за помощью в Донской государственный технический университет, специалисты которого подтвердили его догадки.