В Сети пристыдили Малинина за новый клип к ЧМ-2018

Новая песня Александра Малинина, которую он записал со своей дочерью к открытию чемпионата мира по футболу, вызвала у пользователей смех и отвращение.

Шквал критики обрушился на исполнителя романсов и его дочь Устинью за плагиат и неоригинальный текст. Видео появилось в паблике Трэшкультура.

Тематическая песня Малинина на музыку песни Moskau группы Dschinghis Khan посвящается футболистам, которые должны «честно побеждать» и Москве, принимающей гостей.

«Жесть, надо было еще скопипастить мелодию... Ничего своего не придумали», – считает Alex Malyshev.

«Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80е закончились ещё в прошлом веке», – написала Larisa Ilicheva.

«А потом Россия удивляется, «не правильное представление о нас, шапка ушанка и медведи», по-моему, этот клип как раз говорит, представление правильное», – прокомментировал видео Иван Коневега.

«Скажите, пожалуйста, что это розыгрыш, пародия! Видео настолько примитивно и ужасно, что трудно поверить, что это реальная визитка России?», – спросила Yuliia Shulimova.

Напомним, 3 мая глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018, отзывы экспертов максимально положительные.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к ЧМ-2018 «практически завершена», наступил «самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов».