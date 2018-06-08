Французский министр обвинил США в игнорировании мнения союзников в ЕС

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подверг резкой критике торговую политику США, призвав Евросоюз отреагировать на действия Вашингтона единым фронтом.

«США приняли решение прекратить игру с участием многих сторон, чтобы защитить собственные экономические интересы в одностороннем порядке посредством санкций и таможенных тарифов без учета мнения Германии, Великобритании и Франции – своих ближайших и старейших союзников», – сказал Ле Мэр, передает ТАСС.

По его словам, при таких обстоятельствах ЕС должен доказать свою дееспособность. «Мы не будем вести переговоры с пистолетом, приставленным к груди», – добавил он.

Напомним, страны ЕС считают несправедливым введение пошлин на ввоз стали и алюминия и готовы выступить с ответными мерами.

Ранее сообщалось, что США собрались ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.