Экс-посол США в СССР обрушился на демократов с критикой за «антироссийскую истерию»

Россия не могла единолично организовать победу Дональда Трампа на президентских выборах, а скандал о «российском вмешательстве» является попыткой демократов скрыть от американцев реальные проблемы страны, заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.

Мэтлок осудил антироссийски настроенные СМИ, вспомнив, в частности, недавний материал The New York Times с заголовком «Перестаньте спускать все с рук русским, господин Трамп». В статье Москву раскритиковали за «вмешательство» в президентские выборы и требовали ввести против нее санкции, чтобы «защитить американскую демократию», передает «ИноTV» со ссылкой на The Nation.

Однако известно лишь о четырех вещах. Первое – то, что «какие-то россияне» платили людям за работу «интернет-троллями», а также приобретали рекламу на Facebook во время и после президентской кампании в 2016 году.

При этом те самые объявления составляют малую долю всех коммерческих постов, оплаченных на платформе в указанный период.

Второе – то, что WikiLeaks были переданы подлинные электронные переписки членов национального комитета Демократической партии.

В январе 2017 года американское разведсообщество с уверенностью заявило, что за взломом и передачей писем ресурсу стоят российские хакеры, однако доказательства так и не были представлены.

Третье – российские власти «создали хитроумную телевизионную службу (RT), которая обеспечивает иностранную аудиторию, включая американскую, развлекательными программами, новостями и (...) пропагандой».

Мэтлок отмечает, что RT имеет в разы меньше зрителей в США, чем Fox News. Также не проводилась оценка влияния этого канала на исход голосования 2016 года, но это все равно не помешало многим американским политикам и журналистам утверждать об обратном.

Четвертое – известно, что многие высокопоставленные российские госслужащие отдавали свое предпочтение Трампу как главе США. Однако это не удивительно - кандидат от демократов Хиллари Клинтон сравнивала Владимира Путина с Гитлером и призывала к более активным военным вмешательствам за границей, а Трамп выступал за попытки наладить отношения с Россией.

При этом нет никаких доказательств, что российские власти были уверены в победе Трампа, так как даже в докладе разведслужб говорится о том, что в Москве считали победу Клинтон решенным делом.

Экс-посол в СССР подчеркивает, что не существует доказательств влияния деятельности России на исход голосования, и что никто не занимался серьезным исследованием этого вопроса.

Также нет доказательств и прямой координации усилий между избирательным штабом Трампа и представителями России.

Обвинения, выдвинутые командой спецпрокурора Роберта Мюллера, касаются не «сговора», а, например, дачи ложных показаний и отмывания денег.

Однако самым важным вопросом президентских выборов 2016 года и скрытый в «истерии «рашагейта», по мнению посла, является то, что американцы выбрали Трампа в процессе, прописанном в конституции страны.

Американцы сами выбрали себе избирательную систему, которая позволяет кандидату с минимальной народной поддержкой становиться президентом, и сами отдали решающее слово меньшинствам, малонаселенным штатам и даже отдельным личностям, подчеркивает дипломат.

Это не значит, что президентство Дональда Трампа полезно для страны лишь потому, что американцы сами его выбрали, так как победа республиканского кандидата опасна для США в том виде, в котором они существуют. Но обвинять Россию во «вмешательстве» и нанесении ущерба американской демократии «абсурдно, жалко и стыдно».

«Абсурдно» потому, поясняет Мэтлок, что нет веских причин считать, что действия России смогли повлиять на мнение американцев.

«Жалко» потому, что демократы, очевидно, проиграли выборы, и убеждать кого-то в обратном – это обманывать себя.

«Стыдно», так как все это является уходом от ответственности, что мешает демократам и тем республиканцам, которые хотят иметь адекватное правительство в Вашингтоне, сконцентрироваться на поиске способов уменьшить угрозу, которую представляет президентство Трампа для США.

Вместо поиска решений сторонники «рашагейта» отвлекают внимание от реальных угроз, полагает автор статьи.

Раздувать этот скандал «опасно» потому, что «делать врага» из другой ядерной державы почти равносильно «политическому безумию».

Поэтому американцам пора отринуть «русофобское безумие» и подтолкнуть президентов Трампа и Путина к возобновлению сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и сокращения арсеналов.

И это главный вопрос, на котором должно быть сосредоточено внимание «адекватных правительств и адекватной общественности», уверен Мэтлок.

Напомним, в марте спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года – Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.