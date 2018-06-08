США развеяли надежды Польши на американскую базу

В Польше не будет постоянных баз американских войск, заявила посол США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, комментируя готовность Варшавы заплатить 2 млрд долларов за присутствие американцев на своей территории.

В беседе с Polskie Radio Хатчисон заявила, что Вашингтон вообще не рассматривает такую возможность. Ее слова передает ИноТВ со ссылкой на Gazeta Polska.

«Соединенные Штаты не предприняли по этому вопросу никаких действий», – сказала Хатчисон. По ее словам, Польша является «отличным союзником» США и «сильной частью» НАТО, но сейчас Вашингтон не планирует открывать базу на польской территории.

«Если бы когда-либо этот вопрос рассматривался, мы бы приняли во внимание множество разных факторов. Но пока нет», – добавила она.

Сейчас на основании решений саммитов НАТО, а также двусторонних договоров солдаты США находятся в Польше лишь на ротационной основе. Их численность достигает 5 тыс. человек.

В мае из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о желании Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории. В министерстве обороны России заявили о готовности к ответным мерам в случае размещения в Польше военной базы США.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший силами США в Европе в 2014-17 годах, выступил против размещения в Польше постоянной военной базы, поскольку ее появление может внести раскол в отношения союзников в Европе и быть расценено как провокация со стороны России.