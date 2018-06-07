Минфин придумал ответную меру на рост цен на бензин

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что министерство предложило дать правительству право повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% в качестве ответной меры на рост цен на бензин.

«Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением», – сказал Сазонов, передает ТАСС.

Министерство предложило поднять предельные значения до 90% «как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину», отметил чиновник.



По его словам, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для «заморозки» цен в рознице, кабмин сможет применить этот механизм для стабилизации ситуации.

В четверг президенту России Владимиру Путину во время обсуждения проблемы роста цен на бензин показали популярный в российском сегменте интернета мем на эту тему. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть. В кабмине обещали не допустить сильного удорожания топлива.