Страницу Чичериной заблокировали в Facebook после поста о Донбассе

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу певицы Юлии Чичериной после размещения поста о Донбассе, сообщил директор артистки Олег Гененфельд.

«Страницу в Фейсбуке заморозили. Причем, сделали это дважды – сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потому пришло иное сообщение, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки», – приводит слова Гененфельда «Спорт-Экспресс».

По его словам, это произошло из-за жалоб пользователей. Гененфельд добавил, что теперь вся официальная информация будет на странице «ВКонтакте».

Ранее Чичерина опубликовала в своем Facebook запись, в которой отметила, что «футболбандеровцы» запретили ее в Ростове-на-Дону, пока «в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками».

Накануне стало известно, что ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 по футболу.