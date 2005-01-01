Российская певица пострадала от ФИФА из-за Донбасса

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской рок-певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 по футболу.

Как передает telegram-канал Mash, официальной причиной запрета стало наличие в репертуаре Чичериной песен на военную тематику, а неофициальной – поддержка непризнанных республик Донбасса.

В среду певице пришло соответствующее письмо с решением ФИФА, говорится в сообщении.

Сама певица написала о запрете на выступлении в Facebook, опубликовав письмо ФИФА.

«Слава Богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии», – отметила Чичерина.

Напомним, в июне 2017 года Чичерина представила на концерте в Донецке песню, посвященную батальону ополченцев «Спарта». До этого она получила паспорт ЛНР. Кроме этого, Чичерина выпустила клип на песню «Рвать», посвященную «героям Донбасса», а также опубликовала клип на песню «На передовой», снятый вместе со спецназом ДНР.

Весной 2015 года она была объявлена в розыск на Украине.