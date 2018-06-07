Россия запретила въезд для 20 граждан Эстонии

В составленный МИД России список жителей Эстонии, которым запрещен въезд в Россию, вошли 20 человек, сообщили эстонские СМИ.

Как сообщила газета Postimees, среди перечисленных нет высокопоставленных чиновников либо видных политиков и общественных деятелей страны, но якобы есть журналист этого издания Айнар Рууссаар.

При этом пресс-секретарь МИД республики Сандра Камилова заявила газете, что список не будет обнародован, но включенные в него будут проинформированы, передает ТАСС.

В середине января в МИД России отреагировали на публикацию «списка Магнитского» в Литве. Ранее департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», в который попали 49 россиян. Им запретили въезд в республику.

Напомним, в среду замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин заявил, что Москва не оставит недружественные акты других стран без надлежащего ответа, заявил. В качестве последнего примера Кожин привел Эстонию, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого «списка Магнитского».