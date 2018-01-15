В Литве опубликовали свой «список Магнитского»

Департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», куда попали 49 россиян, которым запрещен въезд в республику.

В опубликованном департаментом миграции Литвы списке, в частности, оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель СК Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Алексй Криворучко, Сергей Подопригоров, Елена Сташина и Светлана Ухналева, передает РИА «Новости».

В департаменте подчеркнули, что решение запретить въезд иностранному гражданину в Литву принимает глава МВД страны по предложению главы МИД. Решение о сроках запрета въезда в Литву устанавливается в зависимости от конкретного случая и обстоятельств.

Напомним, в ноябре президент Литвы Даля Грибаускайте подписала принятый парламентом закон, являющийся аналогом американского «закона Магнитского» и вводящий ограничения на въезд иностранцев в Литву.