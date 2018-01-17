В МИД отреагировали на публикацию «списка Магнитского» в Литве

Москва будет исходить из принципа взаимности, отвечая на публикацию Литвой аналога «списка Магнитского», заявили в департаменте информации и печати МИД России.

«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», – отметили в комментарии МИД для РИА «Новости».

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что публикация литовского «списка Магнитского» является подтверждением «стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», – заявили в МИД.

Напомним, в понедельник департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», в который попали 49 россиян. Им запретили въезд в республику.

В списке оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, пресс-секретарь которого, Альви Каримов, заявил, что решение Вильнюса является «пустышкой», так как Литва никогда не интересовала Кадырова.