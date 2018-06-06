Суд прекратил дело о банкротстве экс-главы «Трансаэро»

В среду Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве экс-председателя совета директоров и совладельца разорившейся авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова.

Ходатайство о прекращении производства по делу было заявлено представителем банка ВТБ, по чьему заявлению ранее было возбуждено дело, передает РИА «Новости».

«Просим прекратить производство в связи с погашением задолженности», – сказал представитель ВТБ, при этом не назвав сумму долга.

В свою очередь представитель Плешакова подтвердил исполнение обязательств перед ВТБ.

По просьбе банка суд взыскал с должника судебные расходы по делу в размере около 7 тыс. рублей.

Напомним, авиакомпания «Трансаэро», занимавшая ранее второе место на рынке авиаперевозок России, с ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать финансовые трудности. Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою деятельность и погашать долговые обязательства.

После того как «Трансаэро» прекратила полеты, Росавиация распределила ее маршруты между другими перевозчиками, в том числе входящими в группу «Аэрофлот».

В декабре 2016 года суд взыскал с «Трансаэро» более 100 млн рублей в пользу «Аэрофлота».

В августе 2017 года появились данные о переходе двух самолетов Boeing 747, ранее заказанных «Трансаэро», ВВС США; предполагалось, что машины будут использованы для создания «борта номер один».