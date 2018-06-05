США решили превратить МКС в коммерческий проект

Руководство США начали переговоры с частными компаниями, предложив им финансировать работу Международной космической станции (МКС).

«Есть заинтересованные лица, которые могли бы заняться коммерческим управлением Международной космической станции. Я говорил со многими крупными корпорациями, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом [проекте] через консорциум», – сказал директор НАСА Джеймс Брайденстайн в интервью Washington post, передает ТАСС.

Брайденстайн не стал указывать на компании, проявившие интерес к проекту. Но признался, что есть сложности в «ведении бизнеса» в космосе. В частности, это связано с тем, что станция – это международный проект, который регулируется соглашениями с другими странами.

Отмечается, что в начале 2018 года Белый дом сообщил о намерении через семь лет прекратить прямое государственное финансирование орбитального комплекса. Ежегодные расходы НАСА на программу МКС составляют 3–4 млрд долларов.