Объявлено об угрозе обрушения метромоста через Днепр в Киеве

Метромост через реку Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент, необходимо проводить его реконструкцию, заявил сопроектировщик перехода Георгий Росновский.

«У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост метро может рухнуть в любой момент – абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте и, как домино, пойдет по всем пролетам», – цитирует Росновского РИА «Новости».

По его словам, нужно постепенно разбирать дорогу, некоторые конструкции. Он предлагает реконструировать его так, чтобы вместо двух полос можно было делать по три.

«Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой», – заметил Росновский.

Он отметил, что опасность обрушения моста возникла из-за того, что при строительстве «напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы», покрылись ржавчиной, теперь арматура находится в плохом состоянии.

«Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии», – сказал он.

Речь идет о метромосте через Днепр в Киеве, который был принят в эксплуатацию в ноябре 1965 года.

Отметим, что после того как президент Украины Петр Порошенко гневно отозвался об открытии Крымского моста, ему припомнили еще одно «достижение». Глава Крыма Сергей Аксенов упомянул проект строительства в черте Киева Подольско-Воскресенского мостопрохода через Днепр. Проект утвердили еще при Леониде Кравчуке в 1993-м, с тех пор на Украине сменилось четыре президента, но строительство так и не довели до конца.