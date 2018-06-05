Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 17 копеек – до 61,89 рубля, курс евро снизился на 16 копеек – до 72,45 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 75,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».