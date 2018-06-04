Экзит-полл показал победу Якубовича на предварительном голосовании «Яблока»

Стали известны данные экзит-полла, проведенного в ходе предварительного голосования «Яблока» по кандидату в мэры Москвы.

Судя по опросу на выходе с избирательного участка, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович набирает 49,5%, а лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин – 30%. Еще 20,5% отказались отвечать на вопрос о том, за кого отдали свой голос, передает «Интерфакс».

Позднее по итогам подсчета голосов было объявлено, что Якубович действительно стал победителем предварительного голосования, передает ТАСС.

Напомним, Московская городская дума приняла в окончательном чтении проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы – они состоятся 9 сентября 2018 года.