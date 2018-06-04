Экзит-полл показал победу Якубовича на предварительном голосовании «Яблока»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин в ответ на вопрос о Пригожине напомнил о Соросе
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Почему Китай и США не могут жить друг без друга
Шесть свидетельств начала раскола Запада
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы
Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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