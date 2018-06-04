Тюменские власти подписали девять соглашений с молодыми IT-компаниями

Представители тюменского правительства подписали сразу девять соглашений с инвесторами из компаний из сферы высоких технологий. В частности в Тюмени начнут разрабатывать беспилотный автомобиль и ловушки для киберпреступников.

Как сообщил в понедельник портал «МегаТюмень», соглашения с IT-компаниями власти заключили по итогам недели инноваций и стартапов INNOWEEK-2018, которая прошла в регионе.

В числе компаний, которые намерены теперь работать в регионе, есть и Cognitive Technologies, которая разрабатывает робототехнические системы и системы искусственного интеллекта для беспилотного автомобиля на базе КАМАЗа. В числе инвесторов и Group-IB – международная компания по предотвращению киберпреступлений.

Помимо этого, в регионе начнут работать компании-разработчики информационных государственных систем, телекоммуникационного оборудования и софта для офисных компаний.

Ккомпании намерены теперь обсуждать с руководством области реализацию на территории региона инвестиционных проектов в научно-технической сфере, а правительство региона с свою очередь – возможность предоставления субсидий, налоговых льгот и кадровой поддержки этим проектам.

«Созданы условия для IT-компаний, в том числе недорогие офисы, возможность подготовки кадров, комплексная налоговая и финансовая поддержка, государственный и корпоративный заказ на IT-разработки, продвижение и поддержка сбыта IT-продукции. Поэтапно отвечая на эти вопросы, мы хотим сформировать в нашем регионе новую активно растущую отрасль экономики», – сказал на церемонии подписания соглашений врио глава Тюменской области Александр Моор.

Вместе с тем в регионе еще предстоит создать принципиально новую экосистему, добавил он. «Нужно сформировать гибкую нормативную базу и механизмы, стимулирующие внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. Эта задача нам по силам, если власть, бизнес и общественность будут действовать сообща», – заявил глава области.

Правительство региона заявило о возможности предоставления субсидий, налоговых льгот и кадровой поддержки инвестиционным проектам в научно-технической сфере и надежде на дальнейшее развитие инновационной сферы в Тюмени.