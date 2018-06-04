Асад значительно повысил зарплату военным

Президент Сирии Башар Асад подписал указ, которым заработная плата военнослужащим повышается на 30% от оклада.

Пресс-служба президентского дворца сообщает, что Асад издал указ номер 7 от 2018 года, зарплата повышается на 30% от общего оклада военнослужащих, передает РИА «Новости».

Также он повысил пенсии военных на 20%.

В марте Асад пообщался с военными на передовой в Восточной Гуте.