Дороги на Урале усеяли мертвые птицы

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4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Почему Китай и США не могут жить друг без друга

Взаимозависимость двух крупнейших экономик мира просто огромнаФото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Перемирие между США и Китаем оказалось недолгим. Страны снова на пороге разрушительной торговой войны: очередной раунд переговоров в Пекине оказался тупиковым. Почему Китай и США играют в американские горки и чего на самом деле пытается добиться Трамп? Ответ кроется в колоссальной взаимозависимости двух крупнейших экономик мира. Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Беженцы с Украины в России сталкиваются с издевательствами

Спасенный от депортации на Украину ополченец рассказал о проблемах российской миграционной политикиФото: кадр из видео
«Нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД спасенный от депортации на Украину ополченец Донбасса Николай Трегуб. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...

Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Дороги на Урале усеяли мертвые птицы

          4 июня 2018, 18:46

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Под Нижним Тагилом и в других районах Свердловской области отмечена массовая гибель стрижей, которые усеяли дороги и берега озер, сообщили СМИ; орнитологи объяснили причины гибели птиц.

          Фото и видео с трассой, усыпанной мертвыми птицами, публиковались в соцсетях и местных СМИ. В частности, подобное явление наблюдалось в Ревде, на берегу Визовского пруда в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, сообщает E1.ru.

          Научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова рассказала, что такое уже было в Екатеринбурге несколько лет назад, когда в середине лета отмечались затяжные холода. Стрижи падают обессиленными из-за того, что не могут найти еду.

          «Стрижи постоянно держатся в воздухе, не садятся, даже спят в полете, поэтому им нужно постоянно питаться. Если долго холодно, то насекомых мало, есть нечего, и птицы просто валятся на землю без сил. Возможно, они пытались улететь куда-то в более теплое место, но просто не долетели, потому что холодное поле очень большое», – сказала она.

          Стрижей находили рядом с мостом через реку под Нижним Тагилом, рядом с водоемами в Ревде и Екатеринбурге.

          По словам Садыковой, птицы кружили над водой, так как там до последнего оставались насекомые.

          «Скорее всего, они падают везде, не только на дорогу, просто на дороге их лучше видно», – сказала она.

          Однако, отмечают орнитологи, не все стрижи, которые лежат на обочинах, погибли. Среди них могут быть и живые птицы.

          При этом жители Нижнего Тагила отмечают, что птицы в этом году прилетели позже.

          «Они прилетели как раз в тот момент, когда наступило потепление, никто не знал, что оно будет таким недолгим. Потом резко похолодало, видимо, птицы выжидали, когда погода наладится, а когда поняли, что еды нет и надо улетать, было уже поздно. Целые стаи падали без сил», – сказала занимающаяся спасением птиц Юлия Жеребцова.


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