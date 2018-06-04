Дороги на Урале усеяли мертвые птицы

Под Нижним Тагилом и в других районах Свердловской области отмечена массовая гибель стрижей, которые усеяли дороги и берега озер, сообщили СМИ; орнитологи объяснили причины гибели птиц.

Фото и видео с трассой, усыпанной мертвыми птицами, публиковались в соцсетях и местных СМИ. В частности, подобное явление наблюдалось в Ревде, на берегу Визовского пруда в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, сообщает E1.ru.

Научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова рассказала, что такое уже было в Екатеринбурге несколько лет назад, когда в середине лета отмечались затяжные холода. Стрижи падают обессиленными из-за того, что не могут найти еду.

«Стрижи постоянно держатся в воздухе, не садятся, даже спят в полете, поэтому им нужно постоянно питаться. Если долго холодно, то насекомых мало, есть нечего, и птицы просто валятся на землю без сил. Возможно, они пытались улететь куда-то в более теплое место, но просто не долетели, потому что холодное поле очень большое», – сказала она.

Стрижей находили рядом с мостом через реку под Нижним Тагилом, рядом с водоемами в Ревде и Екатеринбурге.

По словам Садыковой, птицы кружили над водой, так как там до последнего оставались насекомые.

«Скорее всего, они падают везде, не только на дорогу, просто на дороге их лучше видно», – сказала она.

Однако, отмечают орнитологи, не все стрижи, которые лежат на обочинах, погибли. Среди них могут быть и живые птицы.

При этом жители Нижнего Тагила отмечают, что птицы в этом году прилетели позже.

«Они прилетели как раз в тот момент, когда наступило потепление, никто не знал, что оно будет таким недолгим. Потом резко похолодало, видимо, птицы выжидали, когда погода наладится, а когда поняли, что еды нет и надо улетать, было уже поздно. Целые стаи падали без сил», – сказала занимающаяся спасением птиц Юлия Жеребцова.