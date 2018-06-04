Моуриньо заговорил по-русски ради ЧМ-2018

Известный тренер, португальский наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо снялся в видеоролике к чемпионату мира по футболу в России.

«Это Россия», – сказал Моуриньо на видео, опубликованном в YouTube-канале RT. Тренер также по-английски призвал «играть со всей душой».

В съемках ролика также участвовали балетная труппа Михайловского театра, нападающий ХК «Динамо» Владимир Брюквин, российская гимнастка Екатерина Селезнева, сборная России по синхронному плаванию, космонавт Олег Кононенко и гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее стало известно, что Моуриньо присоединится к команде телеканала RT во время Мундиаля.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.