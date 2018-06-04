Росстат зафиксировал рост производства бензина в России

В январе-апреле в России производство автомобильного бензина выросло в годовом выражении на 4,3%, следует из данных Росстата.

В апреле производство бензина составило 2,9 млн тонн, увеличившись на 2,4% относительно апреля 2017 года, но снизившись на 10,6% относительно марта 2018 года, передает РИА «Новости».

В то же время производство дизельного топлива в январе-апреле 2018 года снизилось в годовом выражении на 2,4%. В апреле производство дизельного топлива составило 5,7 млн тонн, снизившись относительно апреля 2017 года на 9% и на 10,9% относительно марта этого года.

Глубина переработки нефтяного сырья в январе-апреле составила 81,7% против 79,4% в январе-апреле 2017 года.

Ранее гава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин начинают вызывать беспокойство регулятора.

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки – до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно.

Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.