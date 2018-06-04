Медведев объявил о расширении способов использования маткапитала

Материнский капитал теперь можно использовать на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, которым было объявлено о подписании соответствующего постановления.

В настоящее время, как отметил Медведев, средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под приобретение жилья и строительство, но лишь в случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго или последующих детей, передает ТАСС.

«Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами», – заявил Медведев, дорбавив, что подписал постановление правительства, которое «дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, до и после рождения второго ребенка и последующих детей».

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что в России в последнее время «сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке и довольно большое количество семей, которые имеют материнский капитал, выразили желание направить его на рефинансирование кредитов».

«Такой возможности у них не было, но подписанное постановление такую возможность предоставляет», – отметила Голикова, добавив, что потенциально новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.