Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам

Попавшая под американские санкции энерго-металлургическая группа En+ Олега Дерипаски наняла франко-британский инвестиционный банк Rothschild, чтобы продать часть контрольного пакета, принадлежащего миллиардеру, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Согласно плану, предложенному главой совета директоров En+ лордом Грегом Баркером, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с нынешних 66% до менее 50%. Кроме того, сократится влияние Дерипаски в совете директоров.

По данным Financial Times, компания планирует уложиться с продажей до 5 августа, чтобы выиграть отсрочку у казначейства США.

Кроме того, по данным издания, En+ привлекла нью-йоркское рекрутинговое агентство Russell Reynolds, которое займется поиском новых независимых кандидатов в совет директоров компании.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Олега Дерипаски за пять месяцев 2018 года сократилось более чем вдвое – до 4,03 млрд долларов.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».