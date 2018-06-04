Глава минфина Японии решил вернуть годовую зарплату из-за скандала

Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо принял решение вернуть государству годовую зарплату в знак покаяния за подделку в его министерстве документов, связанных с компанией личного друга премьер-министра Синдзо Абэ, передают японские СМИ.

Как сообщил телеканал NHK, в связи с этим скандалом наказания ждут еще 20 более мелких чиновников, некоторых из которых отстранят от работы без сохранения содержания, передает ТАСС.

Годовая зарплата вице-премьера, министра финансов Асо составляет почти около 189,4 тыс. долларов.

Тем временем прокуратура Японии решила не возбуждать уголовное дело в отношении этих чиновников, что вызывает возмущение оппозиции, которая будет требовать отставки вице-премьера.

Оппозиционные депутаты сейчас активно требуют отставки Асо в связи с коррупционным скандалом с продажей по заниженной стоимости государственной земли для частной школы, руководство которой подозревается в связи с семьей премьера Синдзо Абэ.

Напомним, в марте глава минфина Японии Таро Асо пропустил форум G20 из-за скандала.