Стало известно о возможном слиянии банков UniCredit и Societe Generale

Руководство итальянского банка UniCredit задумалось о слиянии с французским банком Societe Generale, сообщили информированные источники.

По данным Financial Times, руководство итальянского банка обсуждает идею слияния уже несколько месяцев. Официальных заявлений и предложений в адрес Societe Generale пока не было, но члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой сделки. Переговоры находятся на ранней стадии, подчеркнули источники.

Один из них добавил, что на скорость переговоров повлияла «изменчивая политическая ситуация в Италии», которая затормозила процесс на 18 месяцев. «Помимо политической нестабильности в Италии и враждебности к иностранцам, владеющим или управляющим итальянскими компаниями, регулятора может насторожить слияние двух кредиторов, которые уже считаются системно важными», – сообщают «Ведомости» со ссылкой на FT.

Societe Generale опроверг сообщение о том, что совет директоров банка ведет переговоры с UniCredit о возможном слиянии. Итальянский банк отказался от комментариев на эту тему.

Два крупнейших европейских банка ведут дополняющий друг друга бизнес. Так, UniCredit занимает лидирующие позиции на рынках Германии и Италии, французская группа – на рынках стран Центральной Европы.