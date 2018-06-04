Нефть подешевела на данных о буровых установках в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз на данных о буровой активности в США и сохраняющейся обеспокоенности трейдеров перспективами соглашения о сокращении добычи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,42% – до 76,47 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,17%, составив 65,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы отыгрывают статистику числу буровых устрановок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) в пятницу сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% – до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.