Вербовщиков боевиков задержали в Красноярске

В Красноярске задержаны 11 участников религиозной ячейки, вербовавших россиян в боевики и переправлявших завербованных к террористам в Сирию и Афганистан, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ФСБ рассказали, что лидер ячейки по телефону поддерживал связь с членами международной террористической организации за рубежом и вербовал россиян, работавших в Красноярском крае, в ряды боевиков, передает РИА «Новости».

Кроме того, задержанные помогали в переправке россиян на территорию террористов, а для вербовки показывали в общественных местах ролик одного из исламских религиозных проповедников. При обыске у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок», – сообщили в ФСБ.



В ведомстве сообщили также, что в мае в отношении двоих организаторов группы было возбуждено уголовное дело о «приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством, является террористической», и о «содействии террористической деятельности».

В декабре 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, внесенный первым зампредом фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошевым, об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного, также в Уголовный кодекс вводится понятие «пропаганда терроризма».

30 мая сообщалось, что двое заключенных в Пермском крае подозреваются в создании экстремистской ячейки и вовлечении в террористическую деятельность.