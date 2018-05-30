Ячейка вербовщиков в террористы раскрыта в колонии

Двое заключенных в Пермском крае подозреваются в создании экстремистской ячейки и вовлечении в террористическую деятельность, сообщили в региональном ФСБ.

По данным следствия, уроженец Дагестана, приговоренный к 15 годам лишения свободы за терроризм, и уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за продажу наркотиков, в стенах колонии создали экстремистскую ячейку.

«Осуществляли попытки вовлечения спецконтингента колонии в террористическую деятельность запрещенных в Российской Федерации организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство*», призывали к поддержке радикальных исламистов, вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



По данным ФСБ, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Напомним, в декабре 2017-го Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, внесенный первым зампредом фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошевым, об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного, также в Уголовный кодекс вводится понятие «пропаганда терроризма».