В «Единой России» назвали регионы с наибольшей явкой на предварительном голосовании

По данным на 16:30 мск в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 2,4 млн человек, сообщил заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

«По последним данным, участие в предварительном голосовании приняло более 2,4 млн из 25,4 млн, что составляет 9,56%. Это с учетом электронного голосования. Напомню, в прошлом году итоговая явка составила 9,38%. То есть мы уже можем говорить о том, что сейчас, когда еще далеко не все счетные участки не во всех регионах закрылись, явка превысила прошлогоднюю», – сказал Ревенко, соообщает официальный сайт партии.

По его словам, наиболее высокие показатели явки зафиксированы в Хабаровском крае (15,77%), в Бурятии (15,54%), Тыве (15,72%), Калмыкии (13,86%), Башкортостане (12,58%), в Ненецком автономном округе (12,52%), Ростовской (13,46%), Нижегородской (14,46%) и Саратовской областях (14,63%).

«Данные показатели свидетельствуют о постоянном укреплении доверия избирателей к процедуре предварительного голосования. Это самый демократичный инструмент, которым пользуется только партия «Единая Россия», – добавил Ревенко.

Отмечается, что в 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах. В 26 регионах выберут высших должностных лиц, в 16 – депутатов законодательных собраний, в 12 – депутатов административных центров, в 8 – глав административных центров. Также пройдет 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в отборе в рамках процедуры предварительного голосования участвуют 5 тыс. 687 человек.