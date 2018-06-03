В предварительном голосовании «Единой России» участвуют более 5,5 тыс. человек

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3 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          В предварительном голосовании «Единой России» участвуют более 5,5 тыс. человек

          3 июня 2018, 10:47

          Текст: Сергей Гурьянов

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          «Единая Россия» в воскресенье проводит Единый день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты глав региональных и муниципальных уровней в 28 регионах страны, в отборе участвуют 5 тыс. 687 человек.

          Предварительное голосование – это обязательная процедура для претендентов на участие в выборах от «ЕР». Всего было подано 6 тыс. 275 заявлений, из них зарегистрировано 5 тыс. 687 человек, сообщает пресс-служба «Единой России».

          Из кампании выбыли 588 претендентов, которые забрали документы или не приняли участие по меньшей мере в двух дебат-площадках. Итоговый конкурс – 4,8 человека на место от количества зарегистрированных заявлений. Из зарегистрированных участников почти половина – беспартийные. Действующие депутаты – 277 человек, остальные участники – это общественники, представители социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

          Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в прошлом году конкурс составлял 3,5 человека на место вместо нынешних 4,8.

          «Это свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, которая является доступным «социальным лифтом» для всех людей», – пояснил он.

          Турчак отметил, что партия заинтересована в новых лицах, в молодых, амбициозных людях, неравнодушных к проблемам жителей своего региона.

          «В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионах предварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатов выбирают жители. Для нас важно, что претендентов определяют не партийцы и не партийное руководство, а сами люди, которые 9 сентября придут уже на избирательный участок и увидят в бюллетене фамилию того кандидата, которого они сами определили», – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

          Он особо отметил, что партия заинтересована в открытости и легитимности голосования, если будут выявлены существенные нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результаты будут аннулированы.

          «ЦИК Партии будет внимательно следить, чтобы в партийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании, и не иначе», – сказал он.

          Турчак напомнил также о нововведении этого года – электронном голосовании, в котором поучаствовали почти 140 тыс. человек. Он назвал этот опыт успешным, предложил продолжить его в следующем году.

          «К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будет апробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования», – отметил он, добавив, что также в этом году в пилотном режиме был запущен проект «ПолитСтартап», который будет продолжен после процедуры предварительного голосования.

          В 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах Российской Федерации. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – по избранию депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 тыс. 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.


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