В предварительном голосовании «Единой России» участвуют более 5,5 тыс. человек

«Единая Россия» в воскресенье проводит Единый день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты глав региональных и муниципальных уровней в 28 регионах страны, в отборе участвуют 5 тыс. 687 человек.

Предварительное голосование – это обязательная процедура для претендентов на участие в выборах от «ЕР». Всего было подано 6 тыс. 275 заявлений, из них зарегистрировано 5 тыс. 687 человек, сообщает пресс-служба «Единой России».

Из кампании выбыли 588 претендентов, которые забрали документы или не приняли участие по меньшей мере в двух дебат-площадках. Итоговый конкурс – 4,8 человека на место от количества зарегистрированных заявлений. Из зарегистрированных участников почти половина – беспартийные. Действующие депутаты – 277 человек, остальные участники – это общественники, представители социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в прошлом году конкурс составлял 3,5 человека на место вместо нынешних 4,8.

«Это свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, которая является доступным «социальным лифтом» для всех людей», – пояснил он.

Турчак отметил, что партия заинтересована в новых лицах, в молодых, амбициозных людях, неравнодушных к проблемам жителей своего региона.

«В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионах предварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатов выбирают жители. Для нас важно, что претендентов определяют не партийцы и не партийное руководство, а сами люди, которые 9 сентября придут уже на избирательный участок и увидят в бюллетене фамилию того кандидата, которого они сами определили», – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

Он особо отметил, что партия заинтересована в открытости и легитимности голосования, если будут выявлены существенные нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результаты будут аннулированы.

«ЦИК Партии будет внимательно следить, чтобы в партийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании, и не иначе», – сказал он.

Турчак напомнил также о нововведении этого года – электронном голосовании, в котором поучаствовали почти 140 тыс. человек. Он назвал этот опыт успешным, предложил продолжить его в следующем году.

«К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будет апробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования», – отметил он, добавив, что также в этом году в пилотном режиме был запущен проект «ПолитСтартап», который будет продолжен после процедуры предварительного голосования.

В 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах Российской Федерации. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – по избранию депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 тыс. 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.