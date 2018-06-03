Названа причина пожара у станции метро «Маяковская» в центре Москвы

Возгорание у станции метро «Маяковская» могло произойти из-за замыкания кабелей, предположил представитель строительной компании Constructor.

Причиной пожара могло стать замыкание кабелей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя стройкомпании.

«Возгорание кабеля произошло в шахте метрополитена, которая расположена на территории строительной площадки. Сегодня на площадке никаких работ не велось. Пострадавших нет, на месте работают специалисты МЧС», – рассказал он.

Ранее в воскресенье работники станции «Маяковская» заявили о горении кабелей на строящемся объекте. Северный вестибюль станции на некоторые время закрывался для проверки в связи с появлением запаха дыма.