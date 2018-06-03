У станции метро «Маяковская» в Москве произошел пожар

Возле станции московского метрополитена «Маяковская» произошел пожар, горит подземный кабель на стройке.

О происшествии сообщил источник, по его словам, работники станции заявили о горении кабелей на строящемся объекте, передает «Интерфакс».

Метро работало в штатном режиме.

Позже в пресс-службе московского метрополитена сообщили, что северный вестибюль станции «Маяковская» Замоскворецкой линии закрывался для проверки в связи с появлением запаха дыма. Сейчас вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров.

Позже выяснилось, что загорелись подземные кабели рядом со станцией в шахте на глубине 40 метров. Кабели питают несколько веток метрополитена, заявил источник.

В пресс-службе главка МЧС заявил, что на строительной площадке возле метро горит кабель.

Спасатели прибыли по указанному адресу, пострадавших нет.